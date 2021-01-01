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حركة “فتح”وفعاليات ومؤسسات مخيم جنين تستنكر إطلاق النار على مقر قيادة المنطقة

الأحد 08 أغسطس 2021 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة “فتح”وفعاليات ومؤسسات مخيم جنين تستنكر إطلاق النار على مقر قيادة المنطقة



جنين / سما /

استنكرت حركة “فتح” في جنين ومؤسسات وفعاليات مخيم جنين، اليوم الأحد، بأشد العبارات ما أقدمت عليه ثلة من الخارجين عن القانون من إطلاق نار على مقر قيادة منطقة جنين.

وأكدت الحركة والفعاليات والمؤسسات، في بيان لها، أن هذا العمل مناف لعاداتنا وتقاليدنا الوحدوية ومضر بقضيتنا وشعبنا ونسيجنا، مشددة على “تلاحمنا مع شعبنا وأجهزتنا الأمنية الفلسطينية لردع مثل هذه التصرفات وضربها بيد من حديد، ووضع حد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان شعبنا في المحافظة وفي كل أماكن التواجد الفلسطيني”.

كما أكدت الوقوف سدا منيعا مع الأجهزة الأمنية والجهات السيادية الفلسطينية ضد كل محاولات نشر الفلتان والفوضى.

#حركة فتح #جنين

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