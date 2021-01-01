حزب الشعب يحذر من تنامي الفكر المتطرف مجددا في قطاع غزة

غزة / سما /

حذر حزب الشعب الفلسطيني، من تنامي الفكر المتطرف مجددا في قطاع غزة.

واعتبر الحزب في بيان اليوم الأحد، أن الاعتداء الإجرامي الذي استهدف منتجع “بيانكو” السياحي شمال قطاع غزة مؤشر خطير يجب عدم السكوت عليه.

وأضاف ان حملة التهديد والوعيد ومن ثم تفجير العبوة الناسفة في محيط المنتجع جاء نتيجة حملة من التحريض مارسها أصحاب الفكر الظلامي في القطاع.

ودعا الحزب أجهزة حماس في قطاع غزة للقبض على المتورطين في هذا الاعتداء ومحاسبتهم وقطع الطريق لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وأكد ضرورة تضافر الجهود من أجل القضاء على البيئة التي تنمو فيها مثل هذه الأفكار المتطرفة، والتي تشكل خطرا كبيرا على أمن وسلامة المجتمع ووحدته.