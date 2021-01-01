نقابة المحامين تحذر: سوق العمل لا يستوعب!

رام الله / سما /

أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم الأحد، بيانًا حثّت فيه خريجي الثانوية العامة على انتقاء تخصصات جامعية تناسب سوق العمل، بعد أن تجاوز عدد ممتهني المحاماة، القدرة الاستيعابية لسوق العمل.

وجاء في البيان أن أعداد المحامين المتدربين المسجلين لدى النقابة قارب أن يتجاوز عدد المحامين المُدرّبين، الأمر الذي سيضطرها في الفترة المقبلة -في حال استمرار هذا التزايد العددي، وتطبيقًا لأحكام القانون والأنظمة المرعية- أن توقف التسجيل في سجل المتدربين.

وأشار مجلس النقابة في بيانه إلى أن “حالة التدفق خلال السنوات السابقة على تخصص الحقوق تجاوزت القدرة الاستيعابية لسوق العمل في مهنة المحاماة، وهذه القراءة مبنية على إحصائيات متخصصة وواقع حال المهنة”.

وأكد المجلس على عدم قبول النقابة لأي طلبات انتساب لديها لأي خريج من كليات الحقوق يقل معدله في الثانوية العامة عن 75% (لفرعي العلمي والأدبي فقط).