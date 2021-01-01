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وزير الصحة الاسرائيلي: سنعمل كل الجهد لتفادي الإغلاق

الأحد 08 أغسطس 2021 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الصحة الاسرائيلي: سنعمل كل الجهد لتفادي الإغلاق



القدس المحتلة / سما /

اكد وزير الصحة الاسرائيلي نيتسان هوروفيتس ان الاغلاق خطوة صعبة للغاية مع تداعيات خطيرة ولكنه ليس قدرا محتوما، وأوضح انه لا يقبل بالدعوات لاتخاذ القرار بشأنه الان وشل الدولة ما دام هناك فرصة لتجنبه.

ومن جهته اعرب المدير العام للوزارة البروفسور نحمان اش عن امله في الا نضطر الى فرض الاغلاق، الا انه أضاف انه اذا كان الوضع لا يطاق – فلن يكون هناك مناص.

وأفادت وزارة الصحة أن "عدد مرضى الكورونا ، بلغ 898,433 حتى صباح اليوم الأحد، بينهم 6535 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 342 وصفت حالتهم خطيرة، علمًا أن عدد المرضى حاليًا 32,300. وحصل على الجرعة الأولى من التطعيم 5,805,340 وعلى الجرعة الثانية 5,393,232 وعلى الجرعة الثالثة 422,326".

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #اسرائيل

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