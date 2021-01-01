إيران تتهم إسرائيل بمهاجمة منشآتها النووية خلال محادثات فيينا

القدس المحتلة / سما /

اتهم رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، وحيد جلال زاده، إسرائيل بتنفيذ عدد من الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية خلال محادثات فيينا، ووفقًا لموقع "نتسيف نت" العبري.



وقال زاده: إن إسرائيل هاجمت منشأة نطنز النووية مرتين بالإضافة الى الهجوم بطائرات بدون طيار على أحد منشآت هيئة الطاقة الذرية في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية.



ومن بين الهجمات التي ذكرها رئيس لجنة الأمن القومي، اكتفت وسائل الإعلام الإيرانية بالإعلان عن الهجوم على مبنى شركة التكنولوجيا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي - "TESA" في 23 يونيو.



وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، نقلاً عن مصادر عسكرية لم تسمها، أن الهجوم كان بمثابة عمل تخريبي، لكن صحيفة نيويورك تايمز أفادت أن الهجوم نفذته طائرة مسيرة مفخخة.