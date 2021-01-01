  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

لجنة الإفراج المشروط ترفض تخفيض عقوبة الأسير "إغبارية"

الأحد 08 أغسطس 2021 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الإفراج المشروط ترفض تخفيض عقوبة الأسير "إغبارية"



القدس المحتلة / سما /

قضت لجنة الإفراج المشروط الخاصة اليوم (الأحد) بعدم وجود سبب لتوصية رئيس "الدولة" بالنظر في تخفيض عقوبة الأسير محمد سعيد إغبارية من قرية المشيرفة في وادي عارة المحكوم بالسجن مدى الحياة منذ عام 1992 م.

وذكرت صحيفة "معاريف" بأن إغبارية يقضي ثلاثة أحكام بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل ثلاثة جنود إسرائيليين في عام 1992.

وتظاهر رئيس حزب "القوة اليهودية" عضو الكنيست إيتمار بن غفير أمام محكمة الصلح في الرملة احتجاجا على النظر في تخفيض عقوبة إغبارية، قائلا: "إن مكان هذا القاتل أن يتعفن في السجن حتى يومع الأخير".

وبحسب معاريف، فإن إغبارية شارك في قتل ثلاثة جنود هم: يوري فردا، يعقوب دوبينسكي، وغاي فريدمان، بمشاركة ثلاثة عرب إسرائيليين أعضاء من الحركة الإسلامية كانوا ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي من وادي عارة، حيث تسللوا بالسكاكين والساطورة إلى كيبوتس جلعاد وقتلوهم طعنا في 14 فبراير عام 1992.

#اسرائيل #الأسير محمد سعيد إغبارية

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات مقابل الشيكل

نصر الله يوجه رسالة للاحتلال: قدرات المقاومة تعاظمت.. وردّنا كان في إطار تثبيت المعادلات

الاتحاد الأفريقي يؤكد اختصاصه الكامل في منح إسرائيل عضويته بصفة مراقب

طهران توجه رسالة تهديد الى اسرائيل: لدينا القوة الكافية والإرادة اللازمة لاستخدامها

انضمام ثاني لاعب من فريق إسرائيلي لنادي النصر الإماراتي

مسؤولون إسرائيليون: سنكون أمام جولات جديدة ضد حزب الله ونحتاج لوقت مناسب لتوجيه ضربة

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الأخبار الرئيسية

الحكومة

الحكومة الفلسطينية أمام أزمة مالية حادة.. لهذه الأسباب

طائرة

مسؤول عسكري إسرائيلي يحذر: نحن على شفا حرب إقليمية ضد إيران

وفاتان و160 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و38 حالة تعاف في فلسطين

ماذا عن المحجوبين؟.. وزارة التنمية تعلن رسميًا تسلمها لملف المنحة القطرية

بينت يهدد حماس وحزب الله وايران

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية