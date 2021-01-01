لجنة الإفراج المشروط ترفض تخفيض عقوبة الأسير "إغبارية"

القدس المحتلة / سما /

قضت لجنة الإفراج المشروط الخاصة اليوم (الأحد) بعدم وجود سبب لتوصية رئيس "الدولة" بالنظر في تخفيض عقوبة الأسير محمد سعيد إغبارية من قرية المشيرفة في وادي عارة المحكوم بالسجن مدى الحياة منذ عام 1992 م.

وذكرت صحيفة "معاريف" بأن إغبارية يقضي ثلاثة أحكام بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل ثلاثة جنود إسرائيليين في عام 1992.

وتظاهر رئيس حزب "القوة اليهودية" عضو الكنيست إيتمار بن غفير أمام محكمة الصلح في الرملة احتجاجا على النظر في تخفيض عقوبة إغبارية، قائلا: "إن مكان هذا القاتل أن يتعفن في السجن حتى يومع الأخير".

وبحسب معاريف، فإن إغبارية شارك في قتل ثلاثة جنود هم: يوري فردا، يعقوب دوبينسكي، وغاي فريدمان، بمشاركة ثلاثة عرب إسرائيليين أعضاء من الحركة الإسلامية كانوا ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي من وادي عارة، حيث تسللوا بالسكاكين والساطورة إلى كيبوتس جلعاد وقتلوهم طعنا في 14 فبراير عام 1992.