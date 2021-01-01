مسؤول عسكري إسرائيلي يحذر: نحن على شفا حرب إقليمية ضد إيران

القدس المحتلة / سما /

قال مسؤول كبير سابق في الجيش الإسرائيلي إننا ذاهبون إلى حرب إقليمية ضد إيران، ونحن بحاجة إلى أخذ زمام المبادرة من قبل.



جاء ذلك على لسان الضابط السابق العميد أصل درزي الذي شغل منصب السكرتير العسكري لرئيسي البلاد شمعون بيريز وروفين (روبي) ريفلين وعضو سابق في شعبة المخابرات في مقابلة مع إذاعة 103 fm العبرية.



وحول الأحداث في الشمال من إطلاق حزب الله للصواريخ على كريات شمونة، قال: "هذا لا يفاجئني، دعونا ننظر إلى الوضع، الجبهة الشمالية سوريا ولبنان كجبهة واحدة - إيران وحزب الله، وإذا نظرنا إلى ما حدث في لبنان ،في الواقع حزب الله والحرس الثوري وراء هذه القصة كلها، حيث حاولوا إطلاق صواريخ من قطاع يقع جنوب شرق لبنان، حيث توجد أقدس الأماكن بالنسبة للدروز".



وتابع: "الانطلاق من هناك يعني جر إسرائيل إلى الرد على مكان مقدس للغاية بالنسبة للطائفة الدرزية، لقد أدركت إيران وحزب الله حساسية ذلك أكثر من مرة".



وزعم أن حزب الله وإيران يحاولان خلق شقاق بين الطائفة الدرزية في الشرق الأوسط وإسرائيل، ويعرفون أنها نقطة ضعف.



وعن تصدي الدروز لعناصر حزب الله ومهاجمة راجمة الصواريخ، أشار إلى أن الدروز أظهروا الشجاعة هناك، وآمل بشدة أن يظهر باقي السكان في لبنان هذه الشجاعة أيضًا..



ونوه حسون بأن المنطقة ذاهبة إلى حرب، ونحن على شفا حرب مع إيران، موضحا أنه "ينبغي على إسرائيل اتخاذ المبادرة".



ولفت إلى أنه لا أحد يريد الحرب، لكن علينا أخذ زمام المبادرة، وليس بالضرورة أن تبدأ الحرب، لكن يجب أن نبدأها في الوقت المناسب، يجب أن نضع الأسس لذلك.