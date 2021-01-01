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الأشغال بغزة: أنجزنا 90% من إزالة ركام العداون على غزة

الأحد 08 أغسطس 2021 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال بغزة: أنجزنا 90% من إزالة ركام العداون على غزة



غزة / سما /

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، اليوم الأحد، إن الطواقم المختصة أنجزت ما يزيد عن 90% من عملية إزالة الركام الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأبدى وكيل الوزارة ناجي سرحان، استعداد الوزارة لعملية إعادة الإعمال، مضيفًا: "ننتظر إدخال الأموال للبدء فعلياً بعجلة إعمار ما دمره الاحتلال في العدوان الأخير".

وأشار "سرحان" في تصريحاتٍ إذاعية، إلى جهود تُبذل من مصر وقطر مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للبدء بعملية الإعمار.

وتابع: "إن الاحتلال لازال يمنع تحويل أموال الإعمار"، مشددًا على ضرورة الضغط الدولي عل سلطات الاحتلال لرفع الحصار عن غزة وفتح المعابر

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