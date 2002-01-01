نقل الأسير ناصر أبو حميد من سجن "عسقلان" إلى مستشفى "برزلاي"

رام الله / سما /

قال نادي الأسير، اليوم الأحد، إن تدهورا طرأ على الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد (49 عامًا) من مخيم الأمعري، ونقل من سجن "عسقلان" إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن الأسير أبو حميد المحكوم بالسّجن سبعة مؤبدات و(50) عامًا والمعتقل منذ عام 2002، يعاني مؤخرا من مشاكل في الصدر وتحديدًا في الرئتين، وقد تفاقمت حالته جرّاء ظروف الاعتقال القاسية، وما يرافقها من سياسات ممنهجة أبرزها سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

ولفت إلى أنّ أبو حميد هو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال، وقد كان الاحتلال اعتقل أربعة منهم عام 2002 وهم: نصر، وناصر، وشريف، ومحمد، إضافة إلى شقيقهم إسلام الذي اعتقل عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد، كما أن بقية العائلة تعرضت للاعتقال.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت منزل عائلة أبو حميد خمس مرات، كان آخرها عام 2019، كما حرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم.