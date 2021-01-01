ميسي ينهار باكياً: لم أتصور الرحيل عن برشلونة

وكالات / سما /

ودع ليونيل ميسي برشلونة رسمياً بعد ظهوره في مؤتمر صحفي وداعي كان مليئاً بالمشاعر ولحظات صعبة لأسطورة النادي الكاتالوني بعد 21 عاماً.

حضر جميع لاعبي برشلونة المؤتمر الصحفي التاريخي بالإضافة للرئيس خوان لابورتا وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة لتشافي هيرنانديز نجم النادي السابق والمدرب رونالد كومان.

قال ميسي الذي قبل أن يبدأ كلمته بدأ في الدموع : “فكرت كثيراً في ماذا سأقول والحقيقة لا أعرف..قضيت عمري كله في برشلونة وكنت أنا وعائلتي مقتنعين بالبقاء”.

استطرد: “كنت أتمنى أن يكون الكامب نو مليئاً بالجماهير لكي أودعهم، كنت دائماً أحلم بالوداع على أرضية الملعب..إنه أمر مؤلم المغادرة دون رؤية الجماهير”.

وعن أسباب مغادرته قال: “في العام الماضي أردت الرحيل وقلت ذلك، لكن في هذا العام أردت الاستمرار وقد فعل النادي ولابورتا كل ما يمكن فعله لكن لم يكن بالإمكان تسجيل العقد بسبب قوانين رابطة الدوري الإسباني..مازلت غير مدرك أنني سأرحل عن هنا وسأقوم بتغيير حياتي بالكامل”.

اعترف ميسي كذلك بأن الذهاب إلى نادي باريس سان جيرمان هو أحد الخيارات المحتملة له، لكن هناك مزيد من الخيارات التي لم يفصح عنها.