  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

السعودية.. بيع صقر نادر بأكثر من 70 ألف دولار

الأحد 08 أغسطس 2021 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية.. بيع صقر نادر بأكثر من 70 ألف دولار



وكالات / سما /

حقق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بالسعودية صفقة قياسية لبيع صقر نادر بمبلغ تجاوز الـ70 ألف دولار، في ثاني ليالي المزاد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمدينة الرياض.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن الصقر إنتاج سعودي (حرّ من حرّ)، كما يعد الأغلى على مستوى مزارع الشرق الأوسط.

وكان الصقر القادم من مزرعة العرادي السعودية قد شهد منافسة قوية للظفر به، ويبلغ طوله 17 إنشا ونصف إنش، وعرضه 17 إنشا إلا ربع، ووزنه 1105 غرامات.

وأُرسي المزاد على الصقار السعودي متعب منير العيافي بمبلغ 270 ألف ريال (نحو 72 ألف دولار)، كاشفا أنه سيسميه "رغوان"، ويستهدف من خلاله خوض شوط مسابقة المزاين المخصص لصقور الإنتاج المحلي، والذي يمنح صاحب أجمل صقر جائزة قدرها 300 ألف ريال.

#السعودية

الأكثر قراءة اليوم

الهباش ينفي خبر منسوب إليه حول تعيين ابنة اللواء ماجد فرج في وزارة الصحة

شاهد: الجيش الأمريكي يوضح بالفيديو كيف تم استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر العرب

نصر الله يوجه رسالة للاحتلال: قدرات المقاومة تعاظمت.. وردّنا كان في إطار تثبيت المعادلات

اسعار العملات مقابل الشيكل

الاتحاد الأفريقي يؤكد اختصاصه الكامل في منح إسرائيل عضويته بصفة مراقب

طهران توجه رسالة تهديد الى اسرائيل: لدينا القوة الكافية والإرادة اللازمة لاستخدامها

انضمام ثاني لاعب من فريق إسرائيلي لنادي النصر الإماراتي

الأخبار الرئيسية

وفاتان و160 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و38 حالة تعاف في فلسطين

ماذا عن المحجوبين؟.. وزارة التنمية تعلن رسميًا تسلمها لملف المنحة القطرية

بينت يهدد حماس وحزب الله وايران

بايدن

الولايات المتحدة تضغط على بينيت لعدم تغيير قواعد المواجهة مع حزب الله

مسؤولون إسرائيليون: سنكون أمام جولات جديدة ضد حزب الله ونحتاج لوقت مناسب لتوجيه ضربة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية