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"التربية" وجامعة فلسطين توقعان مذكرة تفاهم لخدمة التعليم

الأحد 08 أغسطس 2021 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الأحد، مع رئيس جامعة فلسطين في قطاع غزة جبر الداعور؛ مذكرة تفاهم لدعم التعليم وتطويره.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والجامعة في مسارات تستهدف البحث العلمي، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، وتشكيل لجان فنية مشتركة داعمة للجهود الرامية إلى النهوض بالصحة الشمولية، والعمل الطوعي، وتدريب المعلمين، وتطوير المناهج، والمشاركة في المسعى الذي تقوده الوزارة لتحديث منظومة الثانوية العامة ونظم الامتحانات المرتبطة بها وغيرها.

وأكد الوزير عورتاني أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق الشراكة الاستراتيجية مع الجامعات المحلية، واستكمالا لإبرام اتفاقيات مماثلة مع جامعات الوطن، لافتا إلى ضرورة مأسسة هذه الجهود ومتابعة مخرجاتها، واستثمار الإمكانات المتوافرة؛ لخدمة قطاعي التعليم العام والعالي.

بدوره، ثمن الداعور جهود الوزارة المتواصلة للرقي بالنظام التعليمي الفلسطيني وقطاعات التعليم ومخرجاتها، وسعي الوزارة الدائم لتوطيد العلاقات مع الجامعات المحلية، مؤكدا أهمية هذا التعاون وديمومته؛ بما يخدم عملية التطوير المنشودة.

#التربية والتعليم

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