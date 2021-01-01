الطالبة آية مرعي تتسلم مهام محافظ طولكرم ليوم واحد

طولكرم / سما /

تسلمت الطالبة آية مرعي مهام محافظ طولكرم لمدة يوم واحد، وذلك في إطار دعم المبادرات الشبابية على مستوى المحافظة، وضمن برنامج شبابي من لجان الشبيبة الثانوية بإقليم حركة "فتح" بطولكرم.

وأكد محافظ طولكرم عصام أبو بكر، دعم المبادرات الشبابية والأفكار الريادية التي يقدمها طلابنا وشبابنا، مرحبا بالطالبة مرعي، ناقلا لها تحيات سيادة الرئيس محمود عباس ودعمه المستمر للشباب والطاقات الإبداعية والمتميزة.

وأشار إلى أن الطالبة مرعي طلبت أن تمارس هذا الدور بمحافظة طولكرم، مشددا على مساندة الشباب والقدرات الشبابية والمرأة الفلسطينية في المجتمع الكرمي، وعلى مستوى فلسطين بشكل عام.

بدورها، عبرت الطالبة مرعي عن شكرها وتقديرها للمحافظ أبو بكر لتلبية طلبها تسلم مهامه ليوم واحد، وبينت أن هذه التجربة جاءت من خلال لجان الثانوية بإقليم حركة "فتح".

وأشارت إلى تقديم توصيات ومبادرات خلال هذا اليوم، معبرة عن التقدير لإقليم حركة "فتح" ولجان الشبيبة الثانوية على هذه المبادرة.

من جانبه، أشاد أمين سر حركة "فتح"، إقليم طولكرم، إياد جراد، بدعم الطاقات الشابة والمبادرات الشبابية والطلابية، من خلال تعزيز مكانتهم عبر مبادرات وأفكار، وشدد على أهمية مبادرة تسلم الطالبة مرعي لمهام المحافظ ليوم واحد، مثنيا على جهود المحافظ أبو بكر ودعمه للطاقات الشبابية والإبداعية.