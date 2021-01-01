طالع .. الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الاثنين

غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين (9 أغسطس).

وأوضحت الهيئة أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة العاشرة من الكشف السابق + الحافلة الأولى حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (2021/27).

وشددت على ضرورة تواجد الأسماء الواردة في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، بالإضافة لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ودعت لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للتذكير رابط الكشف الجديد (2021/27): اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا