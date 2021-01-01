ماذا عن المحجوبين؟.. وزارة التنمية تعلن رسميًا تسلمها لملف المنحة القطرية

غزة / سما /

أكد مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية، لؤي المدهون، اليوم الأحد، أن الوازرة تسلمت ملف المنحة القطرية المقدمة من دولة قطر.

وقال المدهون في حديث لإذاعة "الشعب" المحلية: "سيتم تحويل الأموال من اللجنة القطرية الى البنوك المعتمدة من سلطة النقد بموجب مذكرة تفاهم ليتم تسلميها للناس".

وأشار إلى أنه حتى اللحظة سيتم صرف المنحة بموجب قاعدة البيانات القديمة، موضحًا أنه سيتم مراجعة الاسماء من جميع الاطراف.

وأعرب المدهون عن أمله بأن يكون الصرف في القريب العاجل، مشيرًا إلى أن الاجراءات جارية لراحة المستفيدين عن طريق بطاقة على الصراف الالي.

وأوضح أن الصرف لن يكون خلال هذا الاسبوع، مبيِّنًا أن اصدار البطاقات والاجراءات تأخذ وقت.

وأكد المدهون أن الغالبية العظمى من المحجوبين تم اعادتهم والبقية يتم دراسة ملفاتهم.

وبشأن المستفيدين من القسمية الشرائية لمرة واحدة فقط قال "سيتم التواصل معهم للاستفادة مرة أخرى على مدار شهرين".

وتابع المدهون "بالنسبة لنا كوزارة تنمية اجتماعية انهينا ملفات صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية لكن الامر في يد الحكومة وليس من مسؤولية الوزارة".