6 خطوات تحمى رضيعك من ارتفاع درجات الحرارة

وكالات / سما /

طبقا لتقرير نشر فى موقع verywellhealth، فإن التعرض المفرط للحرارة أو الإجهاد المفرط في الحرارة، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية طويلة الأجل، ويعد الأطفال الفئة الأكثر تعرضًا للخطر، خاصة أولئك الذين يعانون من صعوبات في التنفس (الربو)، وأمراض القلب واضطرابات النمو والإسهال.

حدد الخبراء خلال هذا التقرير بضع خطوات تسهم فى حماية رضيعك من الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، مثل:

1- استخدام مكيف الهواء

والذى يساعدك فى الحفاظ على برودة منزلك خلال الصيف، لذا حاولى إبقاء طفلك الرضيع بغرفة مكيفة تجنبا لموجات الطقس الحار.

2- راقبى صحة طفلك

راقبى الأعراض التى قد تطرأ على طفلك مثل نوبات الغضب والنعاس والاصابة بدوار أو إغماء، الغثيان أو القيء، صداع الرأس، سرعة التنفس وضربات القلب، العطش الشديد، وقلة التبول مع بول أصفر غامق بشكل غير عادي والتى تدل على تأثر رضيعك بموجات الحرارة الشديدة.

3- احرصى على الرضاعة الطبيعية

سيوفر حليب الثدي ترطيبًا مناسبًا لرضيعك وبالتالى يحمى جسده من الجفاف.

4- افظى على رطوبة طفلك

الجفاف مرض خطير لذا لابد من منحه السوائل الباردة، وخاصة الماء، قبل أن يشعر طفلك بالعطش.

5- تناول الخضروات والفواكه

لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء وبالتالى تمد جسمه بالترطيب المناسب.

6-تهوية الطفل قدر الإمكان

ارتداء طفلك الملابس الفاتحة الخفيفة القطنية لها القدرة على امتصاص العرق وعدم إصابته بمشاكل جلدية.