5 أسباب تعيق التخلص من دهون البطن

وكالات / سما /

دهون البطن "الكرش" كابوس يؤرق النساء والرجال على حد سواء، وهناك أمور لها دور في تكاثر الدهون بخاصة في أسفل البطن، وهذه العوامل هي:

1- الأطعمة غير الصحية.

2- الإجهاد الذي نتعرض له في حياتنا اليومية.

3- عامل الهرمونات الذي يشرح ظاهرة التكرش بخاصة لدى الرجال.

وتكمن خطورة هذه الدهون -بغض النظر عن العامل الجمالي- في أنها من أكثر الدهون خطورة لكونها تتسبب في أمراض كالسكري من النوع الثاني، أو الذبحة الصدرية فضلا عن زيادة ضغط الدم وإحداث اضطراب في عملية الاستقلاب، لذا يوصي الأطباء بالتخلص من دهون البطن بأقصى سرعة.

ويتفق الأطباء على أن الدهون في هذه المنطقة من الجسم هي الأكثر عنادا، فلماذا يصعب التخلص منها؟

أشارت مجلة "فرويندين" (freundin) الألمانية إلى أن هناك بعض الأسباب التي تعيق التخلص من الدهون في الجسم بخاصة في منطقة البطن، ومنها ما يأتي:

تناول الوجبات الخفيفة ليلا

يؤدي تناول الأطعمة ليلا بخاصة إذا كانت غنية بالسعرات الحرارية إلى تكون الدهون في الجسم، ولا سيما في منطقة البطن، ولذلك ينصح الخبراء بمواءمة عادات الأكل مع ضوء النهار.

الفواكه المجففة

تحتوي الفواكه المجففة على نسبة عالية من سكر الفركتوز، ولذلك نصحت المجلة الألمانية من يرغب في التخلص من الدهون في منطقة البطن بالابتعاد عن الفواكه المجففة.

الإكثار من الكربوهيدرات

على الرغم من أن الكربوهيدرات مهمة لتوازن الطاقة، إلا أنه لا ينبغي الإكثار منها، فالكربوهيدرات المعالجة مثل البيتزا أو الكعك أو الخبز الأبيض ليست مفيدة بالضرورة عند محاولة التخلص من الدهون في منطقة الخصر، ونصحت المجلة الألمانية بتناول وجبات غنية بالدهون الصحية، مثل الأفوكادو والأسماك والمكسرات والبذور وزيت الزيتون والبيض.

منتجات الألبان

أشارت بعض الدراسات إلى أن تناول منتجات الألبان قد يكون لها دور في تراكم دهون البطن، بخاصة منتجات الألبان التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

تجاهل مكونات الأطعمة

هناك كثير من السكر والدهون في الشوكولاتة ورقائق البطاطس، ولكن الأمر يستحق أيضا النظر إلى مكونات بعض الأطعمة الأخرى في المتاجر، فبعض الأطعمة تحتوي على كميات كبيرة من السكر، ومن المهم أيضا الانتباه إلى الفاكهة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر.

ونصح الخبراء الألمان بالإكثار من تناول البقوليات التي تمنع تراكم الدهون حول منطقة البطن، مثل الفاصولياء.

وثمة نهج أساسي للتخلص من دهون منطقة أسفل البطن بغض النظر عن الجنس، ويشمل ذلك شد عضلات البطن، وتغيير نظامك الغذائي، وممارسة العادات الصحية، والعمل على فقدان الدهون بوجه عام.