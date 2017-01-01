أعلى الأجور في شركات التكنولوجيا الأميركية

وكالات / سما /

حققت شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى خلال وباء كورونا نموًا مثيرًا للإعجاب، وأرباحا كبيرة، وسرعة في توظيف المهارات والكفاءات.

وأفاد اتحاد "كومب تي آي إيه" (CompTIA) للصناعات التكنولوجية في أوائل يوليو/تموز الماضي، بأن هذا القطاع شهد نموًا في الوظائف في 10 من الأشهر الـ12 السابقة، وهو أداء بارز نظرًا لحالات الإغلاق العام الماضي.

وأضاف أن شركات التكنولوجيا أضافت أكثر من 80 ألف عامل في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من عام 2021.

ووظفت شركة "ألفابت" (Alphabet)، الشركة الأم لشركة "غوغل" (Google)، أكثر من 4 آلاف موظف في الربع الثاني وحده. بشكل عام، تم نشر أكثر من 300 ألف وظيفة تقنية مفتوحة في يونيو/حزيران الماضي، شملت مطوري البرامج والتطبيقات ومتخصصي دعم تكنولوجيا المعلومات ومديري المشاريع ومهندسي الأنظمة ومحللي الأنظمة الأكثر طلبًا.

وشكلت الوظائف في التكنولوجيا الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، أكثر من ربع الوظائف المفتوحة.

ويتعين على الشركات الإفصاح عن المعلومات بما في ذلك الرواتب (أو في بعض الحالات نطاقات الرواتب) عند تعيين عمال أجانب بموجب برنامج تأشيرة العمل الأميركية من فئة "إتش1-بي" (H1-B).

لذلك، وللتعرف على الرواتب في هذه الصناعة حاليا، حلل موقع بيزنس إنسايدر (Business Insider) بيانات الإفصاح الصادرة عن مكتب الولايات المتحدة لشهادة العمالة الأجنبية للعمال الأجانب الدائمين والمؤقتين، لمعرفة ما تدفعه الشركات للموظفين في الأدوار الرئيسية، بما في ذلك المهندسون والمصممون ومندوبو المبيعات.

مهندسو برامج غوغل يجنون أكثر من 300 ألف دولار سنويا

غالبًا ما يتم وصف غوغل بأنها واحدة من أفضل أماكن العمل مع حوافز مالية مناسبة.

ومن خلال المعلومات التي وفرتها بيزنس إنسايدر، عُرض على مهندس برمجيات مبلغ 353 ألف دولار، ويمكن أن يحصل نائب الرئيس للهندسة على 475 ألف دولار، وتقاضى نائب رئيس أول مؤخرًا راتبًا سنويا قدره 650 ألف دولار.

كما تعمل شركة "كلود بيزنس" (Cloud Business) التابعة لغوغل على بناء فريقها بقوةٍ محاولةً اللحاق بمنافسيها السحابيين الأكبر "أمازون" (Amazon) و"ويب سيرفيس" (Web Services) و"مايكروسوفت أزور" (Microsoft Azure).

185 ألف دولار سنويا لمهندسي حلول السحابة من أمازون

واصلت وحدة الأعمال السحابية في أمازون توظيف المواهب الفنية والتجارية لدعم أعمال الحوسبة السحابية المهيمنة.

وراجع بيزنس إنسايدر أكثر من 200 تأشيرة عمل تقدمت للحصول عليها وحدة السحابة في أمازون من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران الماضيين للكشف عن المبلغ الذي دفعته لمطوري البرامج وعلماء البيانات والمسوقين ومندوبي المبيعات ومحللي الأعمال والمزيد. ويمكن للموظفين ذوي الأجور الأعلى، وفقًا لتلك البيانات، تحقيق ما يبلغ 185 ألف دولار في الراتب الأساسي.

موظفو التسويق في آبل يحصلون على 325 ألف دولار سنويا

تعتم آبل (Apple) على الإعلانات القوية لتسويق منتجاتها، وتعد جهود التسويق جزءًا لا يتجزأ من نجاح الشركة، حيث يلفت صانع آيفون (iPhone) الانتباه دائما بحملاته التسويقية السينمائية.

وتركزت تأشيرات الشركة على مجموعة من وظائف التسويق ذات الأجر الجيد، حيث يكسب أحد مديري التسويق 240 ألف دولار، في حين يكسب مدير تسويق آخر 325 ألف دولار.

مايكروسوفت

وحلل بيزنس إنسايدر أكثر من 1400 تأشيرة عامل أجنبي لمايكروسوفت (Microsoft) في عام 2020 للعثور على الوظائف ذات الرواتب الأعلى. وكان أعلى راتب لمدير مبيعات القناة بمبلغ 250 ألف دولار سنويا.

في استطلاعات داخلية لشركة مايكروسوفت حصلت عليها بيزنس إنسايدر، قال 55% من الموظفين في عام 2020 إن رواتبهم ومكافأتهم وحقوقهم المشتركة كانت تنافسية مع وظائف مماثلة في شركات أخرى، بانخفاض 10% عن استطلاع أجري في عام 2017.

واتب أوبر

على الرغم من أن أوبر (Uber) مرت بجولات من تخفيضات الوظائف في السنوات الأخيرة، فإن العديد من الوظائف الجديدة التي تعلنها أوبر بدوام كامل منافسة لأكبر شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون.

إذ يمكن أن يكسب كبار المهندسين رواتب تزيد عن 200 ألف دولار سنويا، في حين يمكن لعلماء البيانات أن يجنوا ما يقرب من 150 ألف دولار، ويمكن لكبار مديري المنتجات جني حوالي 190 ألف دولار أو أكثر، باستثناء أي أسهم أو مكافأة.

مهندسو انتل

تكافح أنتل (Intel) تباطؤ نمو الإيرادات لديها والمنافسة المتزايدة من شركات "تايوان سيمي كوندكتر" (Taiwan Semiconductor) و"إيه إم دي" (AMD) و"نيفادا" (Nvidia) وغيرها.

كما تواجه أيضًا نقصا في أشباه الموصلات، في حين يصمم العملاء البارزون مثل آبل رقائقهم الخاصة.

ولهذا، تعتمد أنتل على العلماء والباحثين والمديرين والمسوقين ووظائف مختلفة من مهندسي البرمجيات والأجهزة.

موظفو "آي بي إم" يجنون ما يبلغ 335 ألف دولار

في عهد الرئيس التنفيذي آرفيند كريشنا، تحاول شركة "آي بي إم" (IBM) إعادة اختراع نفسها لعصر الحوسبة السحابية، التي تهيمن عليها حتى الآن أمازون ومايكروسوفت و"علي بابا" (Alibaba) وغوغل.

كان شراء شركة "آي بي إم" في عام 2019 لشركة البرمجيات مفتوحة المصدر "ريد هات" (Red Hat) مقابل 34 مليار دولار لحظة حاسمة عندما راهنت الشركة بشكل كبير على السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي.

ويتضمن جزء من إعادة ابتكار "آي بي إم" زيادة قاعدة موظفيها التي يبلغ قوامها 350 ألف موظف، لإضافة للمواهب في مجالات الهندسة السحابية والسحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، وكذلك في مجالات مثل الإستراتيجية والاستشارات وتحليل الأعمال.

وقام موقع بيزنس إنسايدر بتحليل 241 تأشيرة عمل تقدمت بها شركة "آي بي إم" منذ يناير/كانون الثاني الثاني لمعرفة ما تدفعه للمهندسين ومحللي الأعمال والاستشاريين والإستراتيجيين الرقميين وغيرهم.

وقد وجدت أن موظفي "آي بي إم" يمكن أن يتقاضون رواتب تصل 335 ألف دولار سنويا.

من المعلومات السابقة، يتضح أن المهن في قطاع التكنولوجيا لم تتأثر بجائحة كورونا، بل على العكس تشير الأرقام إلى نمو مطرد في التوظيف وحتى الأجور.