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رام الله: الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

الأحد 08 أغسطس 2021 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي محمد رسول المتهم (م،خ) عن تهمة الاتجار بالمخدرات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات، وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني، وتضمينه نفقات محاكمة ألف دينار أردني، ومصادرة المواد المخدرة وإتلافها.

جاء هذا الحكم عملا بأحكام المادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ علي جبر، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.

#رام الله #الأشغال الشاقة #المخدرات

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