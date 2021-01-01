مطالبة بعزل نائب وزير الجيش بعد تقليله من خطر البالونات

القدس المحتلة / سما /

​دعا عضو الكنيست موشيه أربيل من حزب (شاس) وزير الجيش بني غانتس إلى عزل ألون شوستر من منصبه كنائب له.



وقال أربيل في مقابلة مع إذاعة الجيش: "إطلاق البالونات يشير إلى تراخي كامل وفقدان الطريق من شوستر في الحفاظ على السيادة الإسرائيلية، يجب عزله من منصبه".

وكان نائب وزير الجيش الإسرائيلي ألون شوستر قال في مقابلة مع إذاعة الجيش اليوم، في إشارة إلى إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه الغلاف، إنه "بدلاً من رؤية التجاذب، أرى بالونات تطلق بدلا من الصواريخ، وفي الماضي عندما كانت تناشد مجالس مستوطنات غلاف غزة كانت من إطلاق الصواريخ، واليوم تطلق فقط بالونات".