"شباب رفح" يحلق بالصدارة.. و"الثوار" يدمر "الطواحين" (فيديو)

غزة / سما /

حقق شباب رفح فوزا غاليا على نظيره خدمات الشاطئ (1-0), ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري الدرجة الممتازة.

ويدين "الزعيم" بانتصاره الثمين إلى عماد فحجان الذي سجل هدف المباراة الوحيد (51), ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة, ويبقى رصيد الشاطئ 23 نقطة في المركز السابع.

اتحاد خانيونس – شباب جباليا (0-3)

واكتسح شباب جباليا منافسه اتحاد خانيونس (3-0).

وأحرز ثلاثية "ثوار الشمال" محمد أبو ريالة "هدفين" (42 و57), وهيثم النجار (88), ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني, ويتوقف رصيد "الطواحين" عند 32 نقطة في المركز الثالث.

باقي الدرجات

وفي دوري الأولى, انتصر الأهلي على منافسه الأقصى (1-0), ونماء على القادسية (3-1).

أما في دوري الثانية فرع "الوسطى والجنوب", فقد تفوق خدمات دير البلح على الصلاح بسهولة (3-0).