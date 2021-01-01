ألابا يستعد لظهوره الأول مع ريال مدريد

وكالات / سما /

ستكون مدينة كلاغنفوت في النمسا هي المحطة الأخيرة لريال مدريد قبل انطلاق الدوري ضد ألافيس يوم 14 أغسطس، حيث سيلعب اليوم مع ميلان.

يسافر فريق المرينجي مع وجود قائمة لا تزال تعاني من بعض الغيابات، لكن من ناحية أخرى هناك بعض اللاعبين الذين يتشوقون لبداية الموسم والحصول على فرصتهم,

من بين هؤلاء اللاعبين جاريث بيل الذي انضم للتدريبات بشكلٍ طبيعي منذ البداية ويسعى للحصول على مكان أساسي في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي.

بينما هناك فرصة لرؤية ديفيد ألابا توقيع ريال مدريد الجديد والوحيد هذا الصيف بقميص فريقه الجديد بعد أن انضم للتدريبات هذا الأسبوع بعد تعافيه من كوفيد.

ومع ذلك مازال هناك بعض اللاعبين الذين لن يلعبوا أي مباراة ودية وسيكونوا متاحين فقط لبداية الدوري مثل إيدين هازارد والذي انضم للتدريبات الكاملة بشكلٍ طبيعي لمدة يومين فقط.

بينما ما يزال ميندي وكروس مصابين ويتبع كارفاخال خطة خاصة لمواصلة الاستشفاء، ويواصل أودريوزولا التعافي من كوفيد بينما مازال بنزيما كذلك في عملية التأسيس البدني، ويفيد أيضاً فالفيردي وأسينسيو وفاييخو مما يجعل المباراة فرصة لأوديجارد ويوفيتش وإيسكو الذين يسعون لكسب مكان مع أنشيلوتي.