بينت : آمل أن تفهم حماس تلميحات ردنا على إطلاق البالونات

القدس المحتلة / سما /

تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد إلى الأحداث في الجنوب خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وقال بينت وفق القناة 7 العبرية: "ردا على البالونات الحارقة هاجم الجيش أهدافا لحماس في غزة، آمل أن تفهم حماس التلميحات بخصوص ذلك وتسيطر على مطلقي البالونات، لايهمنا ما هي الأسباب إذا كانوا ضجرين أو منزعجين، أو كل الأعذار الأخرى، فإن المسؤولية تقع على حماس".



وأضاف: "في القطاع اللبناني، هناك صحوة مهمة للغاية لكثير من المواطنين في البلاد ضد حزب الله والتدخل الإيراني في البلاد، نتيجة الأزمة الاقتصادية والسياسية الحادة هناك".



وادعى أن إيران وحزب الله يعقدان الجبهة ضد إسرائيل، قائلا: "لا يهمنا ما إذا كانت منظمة فلسطينية أو مستقلة من أطلقت الصواريخ صوب كريات شمونة".