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تشيلسي يحسم صفقة لوكاكو بتوصله لاتفاق مع إنتر ميلان

الأحد 08 أغسطس 2021 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يحسم صفقة لوكاكو بتوصله لاتفاق مع إنتر ميلان



وكالات / سما /

توصل تشيلسي لاتفاق مع إنتر ميلان بشأن التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بحسب ما أكده أكثر من إعلامي في قنوات سبورت إيطاليا.

وحاول تشيلسي التوقيع مع إيرلينج هالاند في بداية الميركاتو، لكن بوروسيا دورتموند رفض بيعه بشكل قاطع، مما جعله يتجه نحو إنتر ميلان لإعادة لوكاكو إلى ملعب ستامفور بريدج.

وأوضحت القناة الإيطالية أن تشيلسي حسم بالفعل صفقة روميلو لوكاكو، حيث اتفق مع إنتر ميلان على التعاقد مع اللاعب مقابل 115 مليون يورو، ولا تشمل الصفقة أي تبادلات للاعبين.

وكانت معظم المصادر تؤكد استعداد تشيلسي لتقديم عرض بقيمة 130 مليون يورو، لكن يبدو أن النادي اللندني نجح في إقناع إدارة الإنتر بالتخلي عن اللاعب بمبلغ أقل.

ويمر إنتر ميلان بأزمة مالية بسبب جائحة فيروس كورونا، جعلته يتخلى عن أشرف حكيمي أولاً، ثم روميلو لوكاكو، لكن النادي يفكر في استثمار أموال صفقة المهاجم البلجيكي في التعاقد مع 3 لاعبين من أجل تدعيم كافة المراكز.

#تشيلسي #إنتر ميلان #لوكاكو

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