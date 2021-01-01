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الولايات المتحدة تضغط على بينيت لعدم تغيير قواعد المواجهة مع حزب الله

الأحد 08 أغسطس 2021 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تضغط على بينيت لعدم تغيير قواعد المواجهة مع حزب الله



القدس المحتلة / سما /

​ مارست الولايات المتحدة ضغوطا على رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت لعدم تغيير قواعد المواجهة مع حزب الله قبل استئناف المحادثات النووية في فيينا في سبتمبر المقبل ، الأمر الذي قد يعطي إيران ذريعة للانسحاب من المفاوضات.

صرح بذلك مصدر دبلوماسي لصحيفة الشرق الأوسط ونقله موقع يديعوت احرنوت العبري . كما أفادت التقارير أن التصعيد في نهاية الأسبوع كان محاولة من قبل حزب الله لفحص بينيت.

وبحسب المصدر ، بعثت إسرائيل وحزب الله برسائل إلى اليونيفيل مفادها أنهما غير معنيين بتغيير قواعد الصراع ، بعد ضغوط من الولايات المتحدة وفرنسا من الجانبين.

كما تم الضغط على الحكومة اللبنانية، فالمواجهة في الجنوب ستزيد من فرص انهيار البلاد، وهي خطوة تحاول الولايات المتحدة وفرنسا منعها.

ياتي ذلك في الوقت الذي يتوقع جنرالات في الجيش الاسرائيلي بقرب حدوث مواجهة عسكرية مع لبنان . وقال مسؤول كبير سابق في الجيش الإسرائيلي وهو حسون حسون: "نحن ذاهبون إلى حرب إقليمية ضد إيران ، نحن بحاجة إلى أخذ زمام المبادرة".

فيما قال مصدر أمني إسرائيلي، إننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من أيام قتال جديدة. ونقلت قناة "كان" العبرية عن المصدر قوله الوضع في لبنان مقلق، هناك إدراك الآن أنه تم فتح جبهة على الحدود.

هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، رفع حالة التأهب على امتداد الشريط الحدودي مع لبنان، في ظل الوضع الأمني الراهن.

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