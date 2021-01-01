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"أونروا" تعلن عن اللقاحات المتوفرة في مراكزها الصحية بغزة

الأحد 08 أغسطس 2021 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أونروا" تعلن عن اللقاحات المتوفرة في مراكزها الصحية بغزة



غزة / سما /

​أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد، عن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 المتوفرة في المراكز الصحية التابعة لها في غزة.

وأشارت "أونروا"، في تصريح صحفي إلى أن مراكزها الصحية تستمر في توفير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 للاجئين وغير اللاجئين للفئة العمرية 18 عامًا فما فوق، في 18 مركزًا صحيًا تابع لها.

وأوضحت أن لقاح سبوتنك – لايت (جرعة واحدة)، متوفر في المراكز الصحية: الشيخ رضوان، الشاطئ، البريج، رفح.

وبيّنت أن لقاح فايزر يتوفر في المراكز الصحية: الفاخورة، شمال غزة (الصفطاوي)، بيت حانون، جباليا، الصبرة، الرمال النصيرات، المغازي، دير البلح، خانيونس، اليابانية، معن، تل السلطان، الشابورة.

ودعت "أونروا" المراجعين الذين تلقوا الجرعة الأولى من أي نوع من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، التوجه للمركز الصحي التابع لمنطقته حسب الموعد المحدد لهم في بطاقة التطعيم لتلقي الجرعة الثانية في موعدها.

وحثّت الجميع على تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19؛ للتقليل من خطر الإصابة بالفايروس، ومنع انتشاره وإعطاء اللقاح لأكبر نسبة من المجتمع.

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