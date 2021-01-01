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«الديمقراطية» تدين الاعتداء على منتجع «بيانكو» السياحي شمال القطاع وتدعو لمحاسبة المعتدين

الأحد 08 أغسطس 2021 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
«الديمقراطية» تدين الاعتداء على منتجع «بيانكو» السياحي شمال القطاع وتدعو لمحاسبة المعتدين



غزة / سما /

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاعتداء الذي استهدف منتجع «بيانكو» السياحي شمال قطاع غزة.

ورأت الجبهة أن تفجير عبوة ناسفة في محيط المنتجع وترهيب المواطنين يأتي بعد حملة من التحريض مارسها بعض من أصحاب الفكر الظلامي في القطاع.

وشددت الجبهة أن عدم محاسبة المتورطين عن هذا الاعتداء سيشجع على تكراره، وسيفتح الباب على تكرار حوادث العنف والفوضى وأخذ القانون باليد.

ودعت الجبهة الأجهزة الأمنية في غزة لتحمل مسؤولياتها ومحاسبة المعتدين والعابثين وتقديمهم للعدالة على أفعالهم المشينة، ليشكل ذلك رادعاً أمام من تسول له نفسه باقتراف مثل تلك الجرائم وغيرها، مهما كانت الدوافع والمبررات.

#الجبهة الديمقراطية

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