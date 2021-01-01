رئيس برشلونة يكشف وجهة ميسي القادمة

وكالات

نقلت تقارير صحفية عن رئيس فريق برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، قوله إن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، سينتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان برشلونة قد أعلن، الخميس، رحيل ميسي بشكل رسمي بسبب مشاكل مالية وهيكلية.

وذكر لابورتا خلال مقطع فيديو بحسب موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي "ميسي سيذهب إلى باريس سان جيرمان، وكنت أتمنى لو بقي معنا، لكن ذلك كان مستحيلا".

وجاءت كلمات رئيس برشلونة، خلال لقاء خوان لابورتا مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، ورئيس يوفنتوس أندريا أنيلي. وربطت التقارير الصحفية الأخيرة، مستقبل ميسي بسان جيرمان، خاصة بعدما استبعد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي فكرة التعاقد مع ليونيل هذا الصيف.

يُذكر أن ميسي سيعقد مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم، الأحد، في معقل برشلونة "كامب نو" لتوديع الجماهير بعد كل السنوات التي قضاها رفقة الفريق الكاتالوني.



