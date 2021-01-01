حماس: تجربة بيتا النضالية تمثّل أيقونة للمقاومة الشعبية

رام الله / سما /

قالت حركة حماس، اليوم الأحد، إن التجربة النضالية المستمرة في بلدة بيتا جنوب نابلس، تمثل أيقونة للمقاومة الشعبية، ودعت لاستحضارها ونقلها في كل الأماكن والأراضي المراد مصادرتها من المستوطنين سواء بالضفة الغربية أو القدس المحتلة.

وقال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس، في تصريحات إذاعية، إن هذه “الملحمة البطولية التي لا تزال تخوضها بلدة بيتا منذ 100 يوم، أفشلت كل محاولات الاحتلال والمستوطنين السيطرة على جبل صبيح”.

وأضاف أن “المواجهات المستمرة تعكس إصرار أهل بيتا على خوض معركتهم بكل الأشكال والأساليب المتاحة لإفشال مخططات الاحتلال الاستيطانية وتبرهن على قدرة شعبنا الفلسطيني على الصمود الأسطوري أمام غطرسة الاحتلال”.

وأصيب شاب بالرصاص الحي في يده مساء السبت، وسبعة بالرصاص المطاطي في مواجهات مع جنود الاحتلال على مفترق بيتا، للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيد شادي الشرفا.