المرور بغزة: وفاة و3 إصابات بـ7 حوادث سير في القطاع

غزة / سما /

سجلت الإدارة العامة لشرطة المرور بغزة، 7حوادث سير نتج عنهم وفاة و3 إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الإدارة العامة إن حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية كذلك ازدحامات في محيط سوق عبسان شرق خانيونس وسوق المغازي بالمحافظة الوسطى وسوق زايد بمحافظة الشمال الأسبوعي.

ونوهت إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، لذلك ندعو السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

وأضافت: "عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الاتصال على الرقم 177".