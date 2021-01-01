  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المرور بغزة: وفاة و3 إصابات بـ7 حوادث سير في القطاع

الأحد 08 أغسطس 2021 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

سجلت الإدارة العامة لشرطة المرور بغزة، 7حوادث سير نتج عنهم وفاة و3 إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الإدارة العامة إن حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية كذلك ازدحامات في محيط سوق عبسان شرق خانيونس وسوق المغازي بالمحافظة الوسطى وسوق زايد بمحافظة الشمال الأسبوعي.

ونوهت إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، لذلك ندعو السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

 وأضافت: "عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الاتصال على الرقم 177".

#المرور بغزة #حوادث سير

الأكثر قراءة اليوم

ملك الأردن ينشر صورتين لابنه ولي العهد وعمه الأمير الحسن على "تويتر" ويعلق

معاريف : المواجهة القادمة مع حزب الله ستكون الاخيرة

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز عن عمر يناهز 61 عامًا

الهباش ينفي خبر منسوب إليه حول تعيين ابنة اللواء ماجد فرج في وزارة الصحة

شاهد: الجيش الأمريكي يوضح بالفيديو كيف تم استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر العرب

كهرباء غزة تصدر تنويهًا هامًا بشأن برنامج العدادات مسبقة الدفع

نصر الله يوجه رسالة للاحتلال: قدرات المقاومة تعاظمت.. وردّنا كان في إطار تثبيت المعادلات

الأخبار الرئيسية

بايدن

الولايات المتحدة تضغط على بينيت لعدم تغيير قواعد المواجهة مع حزب الله

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

مسؤولون إسرائيليون: سنكون أمام جولات جديدة ضد حزب الله ونحتاج لوقت مناسب لتوجيه ضربة

الجيش الاسرائيلي يوجه رسالة تهديد لقطاع غزة: "موسم الاحتواء انتهى"!!

حسن نصر الله

نصر الله يوجه رسالة للاحتلال: قدرات المقاومة تعاظمت.. وردّنا كان في إطار تثبيت المعادلات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية