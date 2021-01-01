الصحة الإسرائيلية: 2886 إصابة جديدة بكورونا والحالات الخطيرة تتضاعف

القدس المحتلة / سما /

شخصت 2886 إصابة جديدة بفيروس كورونا بآخر 24 ساعة، فيما واصلت الإصابات الخطيرة بالارتفاع، في الوقت الذي لوحظ تزايد الإقبال على التطعيم بالجرعة الثالثة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة صباحا تم أخذ أكثر من 25 ألف عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، حيث أظهرت النتائج بأن 2.94% منها موجبة بتشخيص 681 إصابة جديدة.

ويأتي نشر هذه البيانات مع دخول تقييدات "الشارة الخضراء" حيز التنفيذ في البلاد، وذلك في محاولة لاحتواء تسارع انتشار فيروس كورونا، فيما يكتنف الغموض افتتاح العام الدراسي الجديد بالأول من أيلول/سبتمبر المقبل.

وتعالت التقديرات التي تستبعد افتتاح العام الدراسي بالموعد بحال استمر تفشي الفيروس، فيما تتعزز التقديرات أنه وبظل المنحى الوبائي التصاعدي لا مفر من فرض الإغلاق الشامل بغية قطع سلسلة العدوى والحد من تفشي الفيروس.

وتشير التقديرات إلى أنه في حال تراوحت الحالات الخطيرة جدا بين 600 حالة إلى 700 حالة عندها ستقرر الحكومة الإسرائيلية فرض الإغلاق الشامل، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.

ومع تفشي الفيروس، وسعت وزارة الصحة من دائرة فحوصات كورونا، حيث تم، أمس السبت، أخذ 76203 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج بأن 3.83 % منها موجبة، لتعاود نتائج فحوصات كورونا الارتفاع وتسجيل معدلات قياسية، علما بأن المعدل اليومي للإصابة بالفيروس بلغ 3340 إصابة.

وتظهر الإحصاءات الرسمية وجود 32220 حالة نشطة بفيروس كورونا، حيث تم تسرير 602 في مستشفيات البلاد، بينهم 348 مصابا بحالة خطيرة، بينما ارتفعت وفيات كورونا إلى 6535 حالة وفاة، بعد تسجيل حالتي وفاة بآخر 24 ساعة.

أما بما يتعلق بالمطعمين، فإن 5.8 مليونا حصلوا على الجرعة الأولى 5.4 مليونا على الجرعة الثانية، بينما 422326 تلقوا الجرعة الثالثة، وذلك في الأسبوع الأول للحملة الخاصة بالجرعة الثالثة لمن هم بجيل 60 عاما وما فوق.

ومع استمرار تفشي الفيروس تم إدراج 23 بلدة ضمن القائمة الحمراء، بينما عشرات التجمعات السكنية اليهودية والعربية مدرجة بالقائمة البرتقالية، وهي قريبا جدا من القائمة الحمراء.