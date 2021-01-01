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حملة للتأكد من شروط السلامة العامة في قطاعي مناشير الحجر والإنشاءات

الأحد 08 أغسطس 2021 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أطلقت وزارة العمل، اليوم الأحد، حملة تفتيشية وتوعوية حول شروط السلامة والصحة وظروف العمل في قطاعي مناشير الحجر والمقالع والإنشاءات، بهدف الحد من إصابات العمل.

وأوضحت وزارة العمل في بيان صحفي أن الحملة التي تبدأ اليوم، تستمر لمدة ثلاثة أشهر، وتهدف إلى توعية العمال بضرورة ارتداء معدات الوقاية الشخصية في مواقع عملهم، وأصحاب العمل غير الملتزمين بضرورة توفير وسائل الحماية الفردية والجماعية في بيئة عملهم.

وأشارت إلى أن سيتم خلال الحملة التي ستشمل 30 منشأة شهريا في كل مديرية، اتخاذ اجراءات قانونية بحق أصحاب العمل غير الملتزمين بتوفير شروط وظروف العمل الملائمة في بيئة عملهم.

#وزارة العمل

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