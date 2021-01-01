الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالتي وفاة و77 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 395 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 20 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 117289 إصابة بينها 1429 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 114756 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1104.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 62 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 45.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 336300 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 110443 شخصًا.