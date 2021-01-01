  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو سيف: الحكومة تولي أهمية خاصة لتنمية المشهد الثقافي في قطاع غزة

السبت 07 أغسطس 2021 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو سيف: الحكومة تولي أهمية خاصة لتنمية المشهد الثقافي في قطاع غزة



غزة / سما /

قال وزير الثقافة عاطف أبو سيف، إن الحكومة تولي أهمية خاصة لتنمية المشهد الثقافي في قطاع غزة، وتعمل على تحقيق مجموعة من الخطط والبرامج الهادفة.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده أبو سيف، اليوم السبت، مع نخبة من المثقفين من كتاب وشعراء وممثلين ومسرحيين وفنانين تشكيليين وموسيقيين في مقر اتحاد الكتاب والأدباء بمدينة غزة.

وأكد أن الحكومة تنظر بأهمية كبيرة لتطوير قطاع الثقافة بشكل عام ومنح المناطق ذات الخصوصية العالية أهمية أكبر من أجل تعزيز صمود شعبنا فيها في مواجهة التحديات التي يعيشها.

وأضاف أن الوزارة توفر المنح المختلفة لمساعدة المؤسسات الثقافية في القطاع من خلال موازنتها التي تستهدف تحقيق أهداف الخطة الوطنية الاستراتيجية أو من خلال منح الصندوق الثقافي التابع للوزارة، منوها إلى أن العشرات من المؤسسات والمراكز والأفراد العاملين في قطاع غزة استفادوا من منح الوزارة ومنح الصندوق التابع لها خلال الفترة الماضية.

واستعرض أبو سيف جهود الحكومة في تمكين المؤسسات من أجل القيام بدورها، مؤكدا عمق العلاقة بين الحكومة ومؤسسات العمل الأهلى الثقافي بغية تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية للثقافة التي أقرتها الحكومة، مشددا على أن هذه الخطة ترى دورا كبيرا للثقافة في تعزيز صمود شعبنا وحماية هويته الوطنية، لذا أطلقت الحكومة برنامج حماية الرواية الفلسطينية هذا العام والذي أقرت له موازنة خاصة.

وتابع أن الحكومة تقوم بكامل واجباتها تجاه شعبنا في قطاع غزة، وفي كافة محافظات الوطن.

#وزارة الثقافة #الحكومة الفلسطينية #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف أسباب عودة اطلاق البالونات الحارقة نحو مستوطنات غلاف غزة

شقيق أمير قطر يعلن انتهاء مفاوضات تعاقد باريس سان جيرمان مع ميسي ..صورة

رجل مع حقائب الاموال : السفير القطري الذي يقرر لنا أولوياتنا في اسرائيل

أول تعليق من حماس على قصف الاحتلال وعودة اطلاق البالونات من غزة ..

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف أهدافًا في قطاع غزة

معاريف : المواجهة القادمة مع حزب الله ستكون الاخيرة

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز عن عمر يناهز 61 عامًا

الأخبار الرئيسية

الجيش الاسرائيلي يوجه رسالة تهديد لقطاع غزة: "موسم الاحتواء انتهى"!!

حسن نصر الله

نصر الله يوجه رسالة للاحتلال: قدرات المقاومة تعاظمت.. وردّنا كان في إطار تثبيت المعادلات

التنمية الاجتماعية توضح موعد وآلية صرف المنحة القطرية للاسر الفقيرة في غزة

بيانكو

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة بشأن استهداف منتجع "بيانكو" شمال غزة

"ج. بوست": تقارب بين حكومة بينت والسلطة الفلسطينية...حماس والجهاد تشكلان تهديدا مباشراً!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية