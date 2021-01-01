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حزب الله اللبناني: أحبطنا محاولة العدو الإسرائيلي كسر توازن الردع

السبت 07 أغسطس 2021 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله اللبناني: أحبطنا محاولة العدو الإسرائيلي كسر توازن الردع



بيروت /سما/ د ب ا

كشف مصدر في حزب الله اللبناني عن إحباط محاولة “العدو” الإسرائيلي كسر توازن الردع، مشيرا إلى أن “المقاومة تقوم بواجبها الوطني وهو الدفاع عن أرض لبنان وحدوده وسيادته”.

وقال المصدر لصحيفة “الديار” اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت، إن “إسرائيل هي التي بادرت إلى إطلاق النار وقصفت مناطق مفتوحة وعليه ردت المقاومة بقصف أيضا على مناطق مفتوحة لمواجهة هذا العدوان السافر على سيادة لبنان”.

 ولفت المصدر إلى أن “الحكومة الإسرائيلية الجديدة أرادت من خلال عدوانها على مناطق لبنانية تغيير قواعد الاشتباك لإرساء معادلة جديدة تنسف توازن الردع إلا أن محاولتها باءت بالفشل بعد رد المقاومة عليها”.

وأضاف أنه “في تقديره أن العدو الإسرائيلي انكفأ وتراجع عن المواجهة مع حزب الله”، معتبرا أن “هناك دائما من يحاول ربط أي حدث إقليمي بأي حدث لبناني يحصل ويحاولون الإيحاء بأن كل ما يقوم به حزب الله مرتبط بمصالح خارجية في حين أن المقاومة تقوم بواجبها الوطني وهو الدفاع عن أرض لبنان وحدوده وسيادته”.

وأشار المصدر إلى أن “الأجندة الوحيدة التي يتبعها حزب الله هي الحفاظ على كرامة لبنان ووحدة أراضيه”، مشيرا إلى أنه “من المؤسف أن هؤلاء الذين يتهمون المقاومة بأجندات خارجية لا يوجهون أي انتقاد أو إدانة للاعتداء الإسرائيلي على وطنهم ويتعاملون مع ذلك على أنه أمر عادي جدا”.

وكان حزب الله اللبناني أعلن في بيان أمس الجمعة قيام مجموعات في المقاومة بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع إسرائيلية بمزارع شبعا بعشرات الصواريخ عيار 122 ملم، ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية أول أمس الخميس على جنوب لبنان.

وردت إسرائيل بقصف مدفعي طال عددا من البلدات في الجنوب اللبناني.

#حزب الله #اسرائيل #لبنان #الحدود اللبنانية

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