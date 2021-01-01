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14 أسيراً يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

السبت 07 أغسطس 2021 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
14 أسيراً يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام



رام الله / سما /

يواصل ثلاثة عشر أسيراً في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، إضافة إلى الأسير محمد نوارة، والمحكوم بالمؤبد والذي يخوض اضرابا رفضا لعزله الانفرادي.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، اليوم السبت، إن الأسرى المضربين مصرون على الاستمرار في معركة الامعاء الخاوية حتى تحقيق مطالبهم، مضيفا ان هناك أربعة أسرى ايضا يخوضون اضرابا تضامنيا مع الأسرى الاداريين، متوقعا ان يزداد عدد الأسرى المتضامين في الاضراب خلال الأيام المقبلة.

وحذر من خطورة الوضع الصحي للأسرى، خاصة مع موجة الحر الشديد التي تشهدها فلسطين، اذ بدأت حالات الاعياء الشديد تظهر عليهم، اضافة لفقدان الوزن، وسوء المعاملة، وتهرب ادارة السجون من تنفيذ مطالبهم، ومنعها للمحامين من زيارتهم.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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