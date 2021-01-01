القبض على مواطنة اخفت 4 كغم من مادة يشتبه انها مخدرة داخل منزلها في قلقيلية

قلقيلية / سما /

قبضت الشرطة اليوم على مواطنة بعد ان ضبطت ما يزيد عن 4 كغم من مواد يشتبه انها مخدرة في منزلها بمدينة قلقيليه.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات انه بناء على معلومات و متابعة حثيثة من فرع مكافحة المخدرات بشرطة محافظة قلقيليه حول وجود كمية من مواد يشتبه أنها مخدرة داخل منزل، على الفور تم استصدار امر تفتيش من النيابة العامة وتحركت قوة من شرطة مكافحة المخدرات تساندها قوة من الشرطة الخاصة و ادارة الحراسات و مركز شرطة مدينة قلقيليه و العنصر النسوي الى المنزل .

واضاف انه اثناء عملية تفتيش المنزل حاولت صاحبة المنزل القاء كمية من هذه المادة من احدى النوافذ ، الا ان الشرطة قامت بضبطها ، و تبين انها مادة يشتبه انها مادة القنب الهندي المخدرة بلغ وزنها ما يزيد عن (4) كغم .

وأشار ارزيقات إلى انه تم القبض على صاحبة المنزل ، و تم التحرز على المادة المضبوطة، في حين باشرت شرطة مكافحة المخدرات إجراءاتها لإلقاء القبض على صاحب المنزل و تقديمه للعدالة .