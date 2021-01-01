  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القبض على مواطنة اخفت 4 كغم من مادة يشتبه انها مخدرة داخل منزلها في قلقيلية

السبت 07 أغسطس 2021 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على مواطنة اخفت 4 كغم من مادة يشتبه انها مخدرة داخل منزلها في قلقيلية



قلقيلية / سما /

قبضت الشرطة اليوم  على مواطنة بعد ان ضبطت ما يزيد عن  4 كغم  من مواد يشتبه انها مخدرة في منزلها بمدينة قلقيليه.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات انه بناء  على معلومات و متابعة حثيثة  من فرع مكافحة المخدرات بشرطة محافظة قلقيليه حول وجود كمية من مواد يشتبه أنها مخدرة داخل منزل،  على الفور تم استصدار امر تفتيش من النيابة العامة وتحركت قوة من شرطة مكافحة المخدرات تساندها قوة من الشرطة الخاصة و ادارة الحراسات و مركز شرطة مدينة قلقيليه و العنصر النسوي  الى المنزل . 

واضاف انه اثناء عملية تفتيش المنزل حاولت صاحبة المنزل القاء كمية من هذه المادة من احدى النوافذ ، الا ان الشرطة قامت بضبطها ، و تبين انها مادة يشتبه انها  مادة القنب الهندي المخدرة بلغ وزنها ما يزيد عن  (4) كغم . 

وأشار ارزيقات إلى انه تم القبض على صاحبة المنزل ، و تم التحرز على المادة المضبوطة، في  حين باشرت شرطة مكافحة المخدرات إجراءاتها لإلقاء القبض  على صاحب المنزل و تقديمه للعدالة .

#الشرطة الفلسطينية #مخدرات

الأكثر قراءة اليوم

مجدلاني يكشف آخر تطورات المنحة القطرية لغزة وموعد صرفها

صحيفة تكشف أسباب عودة اطلاق البالونات الحارقة نحو مستوطنات غلاف غزة

شاهد: حزب الله ينشر مقطعاً مصوراً لإطلاق صواريخ تجاه شمال الأراضي المحتلة

أول تعليق من حماس على قصف الاحتلال وعودة اطلاق البالونات من غزة ..

رجل مع حقائب الاموال : السفير القطري الذي يقرر لنا أولوياتنا في اسرائيل

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف أهدافًا في قطاع غزة

شقيق أمير قطر يعلن انتهاء مفاوضات تعاقد باريس سان جيرمان مع ميسي ..صورة

الأخبار الرئيسية

"ج. بوست": تقارب بين حكومة بينت والسلطة الفلسطينية...حماس والجهاد تشكلان تهديدا مباشراً!

8

طهران توجه رسالة تهديد الى اسرائيل: لدينا القوة الكافية والإرادة اللازمة لاستخدامها

شاهد: الجيش الأمريكي يوضح بالفيديو كيف تم استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر العرب

وزيرة الصحة: لا وفيات جديدة بكورونا و تسجيل 136 إصابة في فلسطين

أبو ردينة : الرئيس عباس سيعلن مبادرة أمام الجمعية العامة لوقف انتهاكات اسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية