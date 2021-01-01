طهران توجه رسالة تهديد الى اسرائيل: لدينا القوة الكافية والإرادة اللازمة لاستخدامها

طهران /سما/

هدد قائد القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده اليوم، برد قاس وساحق على أي تحرك يقوم به الأعداء على حد قوله. وقال ان لدى بلاده القوة الكافية والإرادة اللازمة لاستخدامها.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية حذر العميد حاجي زاده من أي محاولة إسرائيلية لشن هجوم عسكري على إيران، وقال ان بلاده تقدم بالتأكيد إجابة صعبة، معتبرا ان الأعداء لن يتمكنوا من ارتكاب مثل هذا الخطأ.

من جهته، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي اليوم: "انه إذا أردت بلاده مواجهة العدو فإنها تعلنها صراحة مثل مهاجمة القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق".

هذا وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس: إن "المقاومة هي السبيل الوحيد للانتصار على اسرائيل"، مضيفا أن "اسرائيل لم تلتزم بأي من اتفاقياتها ومعاهداتها التي أبرمتها، وأن الذين يسعون وراء تطبيع العلاقات مع هذا الكيان سيدركون خطأهم قريبا"، جاءت أقواله خلال لقائه أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو جهاد طلال ناجي.