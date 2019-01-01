  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية رِامِنِيكو فالتْشا الرومانية تقدم منحاً دراسية لاهالي دورا

السبت 07 أغسطس 2021 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية رِامِنِيكو فالتْشا الرومانية تقدم منحاً دراسية لاهالي دورا



الخليل / سما /

اختتم رئيس بلدية دورا اللواء أحمد سلهوب زيارته الرسمية إلى جمهورية رومانيا، وذلك تلبية لدعوة بلدية “رِامِنِيكو فالتْشا” الصديقة لحضور احتفالات النشيد الوطني الروماني، واستئناف العلاقة الثنائية بين المدينتين، حيث استمرت الزيارة لمدة أسبوع شملت عدداً من الاجتماعات والزيارات إلى المؤسسات والأماكن المهمة في المدينة، وبُحث خلالها تعزيز سبل التعاون المشترك في عدة مجالات.

وعبر سلهوب عن سعادته بهذه الزيارة والترحيب الذي حظي به، والذي يؤكد العلاقة القوية بين الشعبين الفلسطيني والروماني، حيث تحدث عن الواقع الفلسطيني ومدينة دورا بشكل خاص، لافتاً إلى أن الزيارة جاءت لتوطيد العلاقة وتعزيز التعاون المشترك حيث تربط بلدية دورا وبلدية “رِامِنِيكو فالتْشا” علاقة توأمة منذ العام 2019.

وخلال الزيارة تم الاتفاق على التعاون في عدة من المجالات، والتبادل الطلابي والثقافي، حيث قدمت بلدية “رِامِنِيكو فالتْشا” منحاً طلابية لدراسة درجة البكالوريوس في تخصصات العلوم الإنسانية في رومانيا لطلبة مدينة دورا، وسيتم الإعلان عن التقديم للمنحة من خلال صفحات البلدية.

وعلى هامش الزيارة الرسمية، التقى سلهوب كلاً من رئيس بلدية “مالايا” ورئيس بلدية ” بوديستي” الرومانية، حيث بحث معهم سبل فتح آفاق للتعاون في جميع المجالات، ومتابعة إجراءات تحقيق توأمة مع بلدية دورا.

من جهته ابدى رئيس بلدية “رامنيكو فيلتشا” السيد “ميرشيا غاتو” تطلعه لتعزيز التعاون والتوأمة مع بلدية دورا وعقد لقاءات أخرى.

#بلدية دورا

الأكثر قراءة اليوم

مجدلاني يكشف آخر تطورات المنحة القطرية لغزة وموعد صرفها

صحيفة تكشف أسباب عودة اطلاق البالونات الحارقة نحو مستوطنات غلاف غزة

شاهد: حزب الله ينشر مقطعاً مصوراً لإطلاق صواريخ تجاه شمال الأراضي المحتلة

أول تعليق من حماس على قصف الاحتلال وعودة اطلاق البالونات من غزة ..

صحيفة عبرية: هل ستكون الحرب المقبلة مع "إسرائيل" المواجهة الأخيرة لحزب الله؟

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف أهدافًا في قطاع غزة

رجل مع حقائب الاموال : السفير القطري الذي يقرر لنا أولوياتنا في اسرائيل

الأخبار الرئيسية

8

طهران توجه رسالة تهديد الى اسرائيل: لدينا القوة الكافية والإرادة اللازمة لاستخدامها

شاهد: الجيش الأمريكي يوضح بالفيديو كيف تم استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر العرب

وزيرة الصحة: لا وفيات جديدة بكورونا و تسجيل 136 إصابة في فلسطين

أبو ردينة : الرئيس عباس سيعلن مبادرة أمام الجمعية العامة لوقف انتهاكات اسرائيل

تقد

تقديرات إسرائيلية: قد لا يكون ممكناً تجنب المواجهة مع حزب الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية