بلدية رِامِنِيكو فالتْشا الرومانية تقدم منحاً دراسية لاهالي دورا

الخليل / سما /

اختتم رئيس بلدية دورا اللواء أحمد سلهوب زيارته الرسمية إلى جمهورية رومانيا، وذلك تلبية لدعوة بلدية “رِامِنِيكو فالتْشا” الصديقة لحضور احتفالات النشيد الوطني الروماني، واستئناف العلاقة الثنائية بين المدينتين، حيث استمرت الزيارة لمدة أسبوع شملت عدداً من الاجتماعات والزيارات إلى المؤسسات والأماكن المهمة في المدينة، وبُحث خلالها تعزيز سبل التعاون المشترك في عدة مجالات.

وعبر سلهوب عن سعادته بهذه الزيارة والترحيب الذي حظي به، والذي يؤكد العلاقة القوية بين الشعبين الفلسطيني والروماني، حيث تحدث عن الواقع الفلسطيني ومدينة دورا بشكل خاص، لافتاً إلى أن الزيارة جاءت لتوطيد العلاقة وتعزيز التعاون المشترك حيث تربط بلدية دورا وبلدية “رِامِنِيكو فالتْشا” علاقة توأمة منذ العام 2019.

وخلال الزيارة تم الاتفاق على التعاون في عدة من المجالات، والتبادل الطلابي والثقافي، حيث قدمت بلدية “رِامِنِيكو فالتْشا” منحاً طلابية لدراسة درجة البكالوريوس في تخصصات العلوم الإنسانية في رومانيا لطلبة مدينة دورا، وسيتم الإعلان عن التقديم للمنحة من خلال صفحات البلدية.

وعلى هامش الزيارة الرسمية، التقى سلهوب كلاً من رئيس بلدية “مالايا” ورئيس بلدية ” بوديستي” الرومانية، حيث بحث معهم سبل فتح آفاق للتعاون في جميع المجالات، ومتابعة إجراءات تحقيق توأمة مع بلدية دورا.

من جهته ابدى رئيس بلدية “رامنيكو فيلتشا” السيد “ميرشيا غاتو” تطلعه لتعزيز التعاون والتوأمة مع بلدية دورا وعقد لقاءات أخرى.