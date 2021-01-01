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القبض على شخص بحوزته مواد مخدرة في جنين

السبت 07 أغسطس 2021 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على شخص بحوزته مواد مخدرة في جنين



جنين / سما /

 قبضت الشرطة اليوم، على تاجر مخدرات وضبطت بحوزته مواد يشتبه أنها مخدرة في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لدى فرع مكافحة المخدرات حول حيازة شخص لمواد مخدرة في منزله ويقوم بالاتجار بها، تم استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة، وتحركت قوة من فرع شرطة مكافحة المخدرات تساندها الدوريات المشتركة إلى منزله، وتمكنت من القبض عليه وبتفتيش المنزل تم ضبط مادة يشتبه أنها مخدرة من نوع قنب مصنع بوزن 143 غم وضبط 36 حبة يشتبه أنها مخدرة من نوع لاريكا .

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المشتبه به والتحرز على المضبوطات لحين إحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية #مخدرات

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