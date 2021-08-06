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الرئيس الإيراني يستقبل وفدا من الجبهة الشعبية

السبت 07 أغسطس 2021 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الإيراني يستقبل وفدا من الجبهة الشعبية



طهران /سما/

شارك وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية في مراسم آداء القسم للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي.

وضم الوفد ماهر الطاهر وأبو علي حسن أعضاء المكتب السياسي للجبهة الشعبية.

وقد استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية وفد الجبهة في مقر الرئاسة الإيرانية ظهر الجمعة (6/8/2021)، حيث نقل الوفد التهاني لإبراهيم رئيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، كما نقل الوفد تحيات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات للرئيس الإيراني، وأكد وفد الجبهة إصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة الكفاح والمقاومة حتى تحرير كامل تراب فلسطين.

من جانبه أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وقوف إيران بكل إمكانياتها إلى جانب المقاومة الفلسطينية لتحقيق أهدافها، كما تحدث عن معركة سيف القدس ومعانيها، وأكد أن المقاومة هي الخيار الاستراتيجي لتحرير فلسطين.

#الجبهة الشعبية #ايراهيم رئيسي #ايران #المقاومة الفلسطينية

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