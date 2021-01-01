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اجتماع للجنة مشروع إعادة تصميم واستخدام المساحات العامة في بيت لحم

السبت 07 أغسطس 2021 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع للجنة مشروع إعادة تصميم واستخدام المساحات العامة في بيت لحم



بيت لحم / سما /

نظمت بلدية بيت لحم، السبت، اللقاء التوجيهي الرابع للمجتمع المحلي في مركز السلام بيت لحم ضمن مشروع "إعادة تصميم واستخدام المساحات العامة" الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية وبالتعاون مع بلدية باريس، بحضور رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان، وأعضاء المجلس البلدية لوسي ثلجية وم. جودة مرقص، وممثلين عن بعض المؤسسات والمواطنين العاملين والقاطنين في محيط ساحة المهد.

في بداية اللقاء رحب المحامي أنطون سلمان بالحضور وشكرهم على المشاركة وأكد على أهمية هذا المشروع الذي يتناول اطلاق خطة توعوية حول التنقل المستدام في منطقة بيت لحم ضمن الخطة المرورية التي نفذتها البلدية لمعالجة الأزمات المرورية في محافظة بيت لحم، بالإضافة الى إعادة تصميم ساحة المهد لتكون مساحة عامة لجميع فئات المجتمع. وشدد سلمان على أهمية اعتماد النهج التشاركي مع المجتمع المحلي في التخطيط لهذه المشاريع وللخروج بأفضل نتائج لمدينة مستدامة.

ثم تحدثت منسقة المشروع المهندسىة دينا الأعرج عن تفاصيل المشروع والنشاطات التي تم إنجازها والتي يتم العمل عليها بما يشمل إعادة تصميم ساحة المهد ومركز السلام بالإضافة الى حملات التوعية حول التنقل المستدام، وأشارت إلى أهمية التوعية المجتمعية حول استخدام بدائل عن السيارات مثل المشي واستخدام المواصلات العامة بهدف المساهمة في التقليل من الأزمة المرورية. كما شرحت الأعرج عن مخططات ساحة المهد المقترحة والتي سيتم عرضها في مركز السلام في نهاية شهر آب لمشاركتها مع جميع أفراد المجتمع للتغذية الراجعة قبل البدء بالتنفيذ.

وقدم خضر حنضل ممثل عن شركة ايليمنت ميديا المنفذة للحملة التوعوية عرضاً يوضح منهجية العمل التي سيتم اتباعها. تلاه مشاركة الحضور بأفكارهم وتوصياتهم.

#بلدية بيت لحم

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