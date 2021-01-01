فلسطين وسلوفاكيا تبحثان افاق التعاون الثنائي

بيت لحم / سما /

استقبلت وزيرة السياحة والاثار رُلى معايعة، ممثل جمهورة سلوفاكيا الجديد لدى دولة فلسطين جوزيف هوديتش يرافقة القنصل الفخري لسلوفاكيا في فلسطين جورج بيكي ، حيث جرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم .

ورحبت الوزيرة معايعة بالسفير الضيف متمنية له النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة ومؤكدة على اهمية فتح افاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات وبالاخص في المجال السياحي ومجال التراث الثقافي.

وتحدثت معايعة عن واقع قطاع التراث الثقافي وما يتعرض له هذا القطاع من اعتداءات مستمرة على المواقع الاثرية.

معايعة اكدت اهمية هذا اللقاء في تدعيم جسور التعاون السياحي بين البلدين ، متحدثة عن اخر التطورات على الصعيد السياحي في ظل جائحة كورونا في فلسطين، وما قامت به الوزارة للاستعداد للمرحلة القادمة وانعاش السياحة في فلسطين من حيث انتاج واعتماد بروتوكولات صحية سياحية في ظل جائحة كورونا وبمعايير عالمية ، علاوة على رفع كفاءة العاملين في القطاع السياحة وخاصة في موضوع العناية والوقاية والسلامة العامة و وتجهيز المنشآت السياحية فضلا عن التوعية و الترويج السياحي.

وتحدثت معايعة عن أهمية المواقع الأثرية والتراثية التي تحتضنها فلسطين، والتي تحظى بقيمة مهمه جدا على المستويين المحلي والعالمي، مشيرة إلى سعي الوزارة لتطوير المواقع الأثرية الفلسطينية لتكون محط زيارة للوفود السياحية القادمة لزيارة فلسطين من مختلف دول العالم.

وتباحث الجانبان في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين فلسطين وسلوفاكيا في مجال التراث الثقافي وفي مجال تبادل الخبرات الثنائية.

بدورة فقد شكر السفير هوديتش الوزيرة معايعة على تعاونها الكبير والدائم، مؤكدأ تطلعة لمزيد من التعاون بين الجانبان في مختلف المجالات و بالاخص في المجال السياحي ومجال التراث الثقافي.