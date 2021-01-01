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التحذير من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة

السبت 07 أغسطس 2021 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
التحذير من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة



رام الله / سما /

حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أولياء الأمور والطلبة الراغبين بالدراسة خارج الوطن على نفقتهم الخاصة، من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة والأشخاص العاملين في هذا المجال بالطرق غير القانونية، حتى لا يكونوا عُرضة للنصب والاحتيال.

ودعت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أصحاب المكاتب غير المرخصة والأشخاص المخالفين، للتوقف فورا عن نشر الإعلانات وعدم ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمة للطلبة، وإحضار القبولات والمقاعد الدراسية، مشيرة إلى أنه ستتم ملاحقة أي مكتب يمارس أعمالا دون ترخيص، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وحثّت التعليم العالي أولياء الأمور والطلبة على ضرورة تحرّي الدقة في اختيار مكتب الخدمات، والتعامل مع المكاتب المعتمدة لدى الوزارة، لافتةً إلى أنه بالإمكان الاطلاع على قائمة المكاتب المعتمدة من خلال الرابط التاليhttps://bit.ly/2RuJdKd.

يُشار إلى أن مكاتب الخدمات الجامعية، تتولى مهمة توفير القبولات والمقاعد الدراسيّة للطلبة الراغبين بالدراسة خارج الوطن على نفقتهم الخاصة.

#التعليم العالي #مكاتب الخدمات الجامعية

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