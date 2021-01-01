الهباش ينفي خبر منسوب إليه حول تعيين ابنة اللواء ماجد فرج في وزارة الصحة

رام الله / سما /

نفى المكتب الإعلامي في ديوان قاضي القضاة جملة وتفصيلا التصريح المنسوب الى قاضي القضاة بخصوص تعيين ابنة اللواء ماجد فرج في وزارة الصحة، وأكد أن قاضي القضاة لم يلقي خطبة الجمعة يوم أمس، حيث كان متواجداً في جمهورية مصر العربية ممثلا لدولة فلسطين في مؤتمر الإفتاء العالمي الذي نظمته دار الإفتاء المصرية.

ويدعو المكتب الإعلامي في ديوان قاضي القضاة الصحفيين ووسائل الإعلام والمواطنين الى اليقظة والامتناع عن ترويج الأخبار الكاذبة التي تستهدف إثارة البلبلة في مجتمعنا الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ شعبنا وقضيتنا الوطنية.