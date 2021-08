نشر الملك الأردني، عبد الله الثاني، اليوم السبت، عبر "تويتر" صورتين تجمع عمه الأمير الحسن وابنه الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد،.



وعلق الملك الأردني على الصورتين: "عمي الغالي وولدي الحبيب، أدامكما الله ذخرا للوطن".

My dearest uncle and my beloved son, may God bless you in the service of our nation pic.twitter.com/RHyXUHXrvh