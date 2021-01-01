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حبش: منتخبنا جاهز لخوض الملحق الآسيوي

السبت 07 أغسطس 2021 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
حبش: منتخبنا جاهز لخوض الملحق الآسيوي



رام الله / سما /

أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة إبراهيم حبش، أن المنتخب الوطني "فدائي السلة" على أتم الاستعداد لخوض الملحق الآسيوي الخاص بالتأهل لنهائيات آسيا في العاصمة الاندونيسية جاكرتا العام المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد، اليوم السبت، بمدينة رام الله، للحديث عن آخر الأخبار المتعلقة بالمشاركة الآسيوية للمنتخب في الملحق الذي سيقام في مدينة جدة السعودية، في 20 من شهر آب/ أغسطس الجاري وعلى مدار يومين، بمشاركة منتخبنا الوطني، إضافة للسعودية والهند. وسيتأهل في الملحق منتخبان من بين ثلاثة منتخبات لنهائيات آسيا.

وقال حبش، إن المنتخب سيتوجه الى مدينة اسطنبول التركية بعد غدٍ الاثنين لإجراء معسكر تدريبي استعدادا للبطولة، حيث سيخوض مباريات ودية مع فرقة تركية، ومنتخبات أخرى، الأمر الذي سيمنح المنتخب الجاهزية المطلوبة لخوض المباريات في الملحق.

وشكر حبش رئيس اللجنة الاولمبية، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة على ما يقدمه من دعم ومساندة للاتحاد، وللمنتخب.

بدوره، قال مدرب المنتخب الوطني ماركو فيليبوفتش إن هناك تدريبات يومية تجري للمنتخب في مدينة رام الله، للوقوف على جاهزية اللاعبين، لافتًا الى أن المنتخب يضم الآن لاعبين من الشتات، وهم الآن يشاركون في الدوري المحلي لأول مرة، والذي وصل الى المرحلة الأخيرة بتأهل أرثوذكسي بيت ساحور، وأرثوذكسي رام الله الى نهائي دوري جوال، الذي سيقام بعد عودة المنتخب من الاستحقاق الآسيوي.

من جانبه، أكد قائد المنتخب سني السكاكيني جهوزية المنتخب معنويا لخوض هذه المباريات، مثمنًا دور الاتحاد واللجنة الأولمبية على توفير كل ما يلزم للطاقم الفني، للاستعداد لهذه النافذة الآسيوية.

وأشار الى أن المنتخب سيعود مرفوع الرأس، وهو حاصل على إحدى بطاقتي التأهل، مطالبًا الجماهير ووسائل الاعلام بضرورة المؤازرة والالتفاف حول المنتخب ودعمه.

#الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة #فدائي السلة #الملحق الآسيوي

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