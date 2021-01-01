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قلقيلية : يوم طبي مجاني في جمعية قلقيلية النسائية

السبت 07 أغسطس 2021 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

نظمت جمعية أطباء لحقوق الإنسان بالشراكة مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح/ اقليم قلقيلية وجمعية قلقيلية النسائية وبالتعاون مع محافظة قلقيلية ، اليوم،  يوماً طبياً مجانياً وذلك في مدرسة الاسراء بمدينة قلقيلية.

وشارك في افتتاح اليوم الطبي: المحافظ، والدكتور صلاح حاج يحيى رئيس جمعية أطباء لحقوق الانسان، محمد عدنان عضو اقليم حركة فتح، ورقية نزال رئيسة جمعية قلقيلية النسائية، وممثلون عن عدد من المؤسسات

وخلال افتتاح اليوم الطبي أكد المتحدثون " المحافظ، والدكتور رئيس جمعية أطباء لحقوق الانسان ورئيسة الجمعية، على ادانتهم لكافة اجراءات الاحتلال التي يقوم بها جيش الاحتلال في كافة الاراضي الفلسطينية، شاكرين مؤسسة أطباء لحقوق الانسان على الدعم السياسي والطبي الذي تقدمه للشعب الفلسطيني ، وتم التأكيد على أهمية الايام الطبية في تعزيز صمود المواطنين،  كما تم التعريف بجمعية قلقيلية النسائية، ونشاطاتها.

يذكر أن اليوم الطبي شمل عدة تخصصات ابرزها : عظام وعيون، وأطفال، باطني، وعام ، وعلاج طبيعي. وكان المواطنون ومنذ  ساعات الصباح توجهوا إلى اليوم الطبي وأجريت لهم الفحوصات الطبية اللازمة، كما تم صرف الأدوية والعلاجات المجانية  اللازمة لهم  مجاناً.

#قلقيلية #يوم طبي

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