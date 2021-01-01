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هل يجب غسل الملابس الجديدة قبل لبسها؟؟

السبت 07 أغسطس 2021 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل يجب غسل الملابس الجديدة قبل لبسها؟؟



وكالات / سما /

غسل الملابس الجديدة قاعدة واجبة الاتباع خاصة بالنسبة للأطفال الصغار، البعض لا يولي هذه الخطوة اهتماماً كبيراً، خاصة أن الأطفال يستعجلون ارتداء ملابسهم الجديدة، وفي بعض الأحيان يرغبون في أن تبدوا أقمشتها زاهية، ويخشون أن يتسبب الغسيل في فقدان هذا البريق

هناك عدة أوجه تجعل غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها ولمسها للجلد خطوة صحية، ففي طريقها إليك لمستها عدة أيادٍ، كما أن أقمشة هذه الملابس خضعت لعدة معالجات لقصها وخياطتها وتعبئتها قبل أن تصل إلى البائع الذي اشتريتها منه

لكن ما سبق ليس السبب الوحيد لأهمية غسل الملابس الجديدة، خاصة قبل أن يرتديها الأطفال. فمعظم هذه الملابس تمت تجربتها من قبل مستهلكين آخرين لم يناسبهم مقاسها أو شكلها. من هؤلاء من كان متعرّقاً، أو حتى كان لديه مشكلة جلدية قد تنتقل إليك إذا لم تغسل قطعة الملابس قبل ارتدائها

من ناحية أخرى، تستخدم مصانع الأقمشة والملابس الجاهزة كثيراً من المواد الكيميائية لمعالجة صبغات الأزياء فتبدوا ألوانها مميزة. عندما تقوم بغسل الملابس بعد شرائها تتخلص من الصبغات والمواد الكيميائية الزائدة

كذلك تضاف مواد إلى الملابس الجاهزة تساعد على تفادي تجاعيد القماش الناتجة عن كثرة الارتداء والتجربة من المستهلكين. هذه المواد ليست صديقة لجلد الإنسان، والأفضل التخلّص منها بغسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها

#الملابس #الأطفال

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