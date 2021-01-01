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التجمع النقابي في جامعة "تمبل" الأميركية يعتبر ا"سرائيل" دولة فصل عنصري

السبت 07 أغسطس 2021 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
التجمع النقابي في جامعة "تمبل" الأميركية يعتبر ا"سرائيل" دولة فصل عنصري



فيلادلفيا/سما/

اعتبر التجمع النقابي لموظفي وعمال وطلاب جامعة "تمبل" الأميركية اسرائيل دولة فصل عنصري.

وأبدى التجمع النقابي للجامعة التي تعتبر أكبر جامعة في فيلادلفيا، في بيان، صدر اليوم السبت،  حق شعبنا الفلسطيني في التحرر من الاحتلال الإسرائيلي، والاستعمار الاستيطاني، والفصل العنصري.

ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الوقف الفوري لجميع المساعدات العسكرية والدعم المالي لدولة اسرائيل، كما طالبه هو ووزارتي الخارجية والدفاع والكونغرس الأميركي بالأخذ بتوصيات تقرير "هيومن رايتس ووتش"، كنقطة انطلاق للغضب على إسرائيل، للتوقف عن ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عنها. 

وأبدى دعمه لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات "BDS"، وللمواقف الأكاديمية الأميركية الداعمة لفلسطين.

يذكر أن "تمبل" هي جامعة بحثية عامة مقرها مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية، ويبلغ عدد طلابها نحو 40 الف طالب، وتأسست عام 1884.

#التجمع النقابي #جامعة تمبا الأمريكية #اسرائيل #دولة فصل عنصري

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